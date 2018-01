Itt a bizonyíték, hogy milyen elképesztően szép lett a PS4-es Shadow of the Colossus

A PlayStation Japán Youtube csatornáján egy újabb Shadow of the Colossus kedvcsináló bukkant fel néhány órával ezelőtt, ami túlzás nélkül állítjuk, hogy az eddigi leglátványosabb trailer lett az alkotásról.

Ennyire alaposan ugyanis korábban még egyetlen mozgókép sem tudta megmutatni nekünk, hogy milyen elképesztő változáson esett át a játék a PS2-es eredetihez mérten, hiszenSőt mi több, nemcsak a csinos megjelenés vár ránk az alábbiakban, hanem pár látványos ütközetet is szemügyre vehetünk egy-két kolosszussal, amit február 6-tól már végre a gyakorlatban is kivitelezhetünk, hiszen akkor számíthatunk a Shadow of the Colossus PS4-es változatának érkezésére.

