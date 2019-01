Iszonyatosan addiktív platformer tölthető le ingyen a Steamről

Mindig nagy öröm, amikor ingyen játékról tudunk hírt adni, ezúttal viszont nem az Epic Games Store jóvoltából él egy ilyen ajánlat, hanem a jó öreg Steam tett bérmentve elérhetővé egy belsőnézetes platformert.

Az A Story About My Uncle-t könnyedén lehetne hagyományos platformerként is jellemezni, ellenben a játékban egy "energiacsáklya" által máris sokkal izgalmasabbá válik az egész élmény,Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet az A Story About My Uncle, akkor a menetrend a szokásos: kattints ERRE a linkre, majd a "Játék telepítése" gombra nyomva már a tied is. Ha esetleg néznél valami videóanyagot a játékról, akkor lesd meg az alábbi - egyébként roppant hangulatos - trailert.

Nézd nagyban ezt a videót!