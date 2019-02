Iszonyat sok tartalommal kecsegtet majd a The Division 2 klánrendszere

Hetek választanak el minket a The Division 2 megjelenésétől, így a Ubisoft most idejekorán bemutatta , hogy milyen klánrendszert rittyentettek a játékhoz, és bizony első olvasatra kőkemény szegmensét fogja képezni a játéknak.

A sztori előregörgetésével nyílnak meg a játékos előtt a kapuk, hogy saját klánt hozzon létre, amik maximum 50 fősek lehetnek, egy fő viszont maximum négy karakterrel lehet bent a brigádban.Rendelkezésre áll majd két kommunikációs szoba, mindkettő 25 főt támogat, lehet majd üzeneteket kitűzni, de akár a saját ízlésünknek megfelelően, személyre szabottan is kereshetünk magunknak klánt. Minden, amit tesznek a tagok, növeli majd a klán XP-t, amivel lehetőség lesz fejleszteni azt, hogy kozmetikai holmikhoz férjünk hozzá, illetve egyéb jóságokhoz.Lesznek heti kihívások is, illetve kitűzött célok a tapasztalati pont szempontjából, amit ha elér a klán, akkor ismét jutalmak várnak a tagokra. Egyébiránt a Fehér Házban lesz lehetőségünk közösen tárolni holmikat, lesz egy árus, ami csak a tagoknak elérhető, és ha elég magas szintre fejlődik kis csapatunk, akkor akár egy a társaság logójával ellátott fejvédőre is beruházhatunk.