Iszonyat erős pontokat kap a Tales of Arise külföldről

Hivatalosan is megjelent végre a Tales of Arise PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re, ezzel egyetemben pedig berobogtak külföldről az első pontszámok, értékelések is.

Eredetileg tavaly debütált volna a program, azonban a fejlesztők elhalasztották a premiert annak érdekében, hogy javíthassák a minőségét. És bizony a pontok alapján abszolút megérte eltolni a megjelenést, tekintve hogy borzasztóan erős értékelésekkel gazdagodott a Tales of Arise . Íme:GameRant - 5/5Digitally Downloaded - 5/5Game Informer - 9.25Stevivor - 9Nichegamer - 9Wccftech - 9Siliconera - 9Well Played Australia - 9PCgamesN - 9Push Square - 9RPG Site - 9TheSixthAxis - 9Everyeye (Italian) - 9Areajugones (Spanish) - 9Shacknews - 9Hobby Consolas (Spanish) - 90/100COGconnected - 87/100Attack of the Fanboy - 4.5/5Windows Central - 4.5/5Screen Rant - 4.5/5Destructoid - 8.5Spazio Games (Italian) 8.3Metro UK - 8WorthPlaying - 8Press Start Austrailia - 8Twinfinite - 4/5Hardcore Gamer - 4/5TheGamer - 4/5GameSpot - 7