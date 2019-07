Ismét új Switch-modellt jelentett be a Nintendo, ami az erősebb aksira koncentrál

A Switch Lite bejelentése alig a napokban történt meg, azonban a Nintendo nem parancsol megálljt a tempó diktálásában, lévén máris itt a következő újdonságuk, igaz, azért ez akkorát nem szól, mint a "mini" variáns

Lényegében az eredeti Nintendo Switch modellből adnak ki egy hangyányit feltupírozott kiadványt, ami mindössze egy aspektusból tér el: jobb az üzemidő. A Nintendo szerintReprezentatív példaként a The Legend of Zelda: Breath of the Wildot hozták fel, ami az új masinán 5,5 órán keresztül nyúzható handheld állapotban, míg az eredeti Switch 3 óráig bírta. És itt jön a hab a tortán: árban teljesen meg fog egyezni a mostani példányok áraival.Első körben a japánok kapják kézhez a fejlesztett modellt, aztán augusztustól már Amerikában is piacra kerül, míg Európába szeptemberben jut el.