Ismét számítógépházzal bővít a Genesis

A lengyel Genesis főként az olcsóbb gamer perifériáival kezdte meg itthon a terjeszkedést, de a vállalat 2016-ban egy komoly portfólióbővítésbe kezdett, amely azt jelentette, hogy több új szegmensben is kipróbálják magukat a következő hónapokban.

Nemrég számoltunk be az első házaikról , melyek kaptak két nagyobb testvért is. A Titan 660 és Titan 660 Plus továbbra sem lesz drága, hiszen 11-14 ezer forint kéz lőtték be őket, az információk alapján pedig a Plus változat sokkal jobb vételnek tűnik.A Titan 660-hoz ugyanis csak két 12 centiméteres ventilátor jár, míg a Plus dobozában négyet találunk belőle, arról nem is beszélve, hogy az alapmodell csak egy kis rácsos részt kapott oldalt, miközben a Plus változat teljes betekintést enged. A házak már elérhetőek itthon, hamarosan pedig érkezhet a folytatás.