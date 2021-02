Ismét rácsodálkozhatunk egy rajongó által készített Unreal Engine 4-es Ocarina of Time remake-re

A The Legend of Zelda: Ocarina of Time egyike azoknak a Zelda-játékoknak, melyek nagyon megérdemelnék a feldolgozást, azonban a Nintendo nem az a fajta, amelyik odáig lenne ezért a megoldásért.

Így kénytelenek vagyunk a rajongókra hagyatkozni, akik viszont többen is nekiláttak már korábban egy-egy kapcsolódó feldolgozás elkészítésének, az alábbiakban például egy olyan videót tekinthettek meg, melyenA rajongói projekt mögött Yianni Papazis áll, aki vélhetően elképesztő mennyiségű időt tett bele abba, hogy az Ocarina of Time úgy nézzen ki, mint az alábbi videón, de inkább csodálkozzatok rá ti magatok, érdemes.

Nézd nagyban ezt a videót!