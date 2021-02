Ismét rácsodálkozhatunk a Bright Memory Infinite megjelenésére

Egy igazán látványos cinematic trailert hozott nyilvánosságra a kínai FYQD-Studio csapata a Bright Memory Infinite kapcsán, aminek az apropója nem más, mint a Holdújév, hiszen ezt úgy gondolták, egy ilyen videóval a legjobb megünnepelni.

A rajongóknak biztosan, pláne annak fényében, hogy közel sem csak feljavított pillanatokat vehetünk szemügyre az alábbi felvételen, hanem akadnak ott a vége felé gameplay felvételek is, melyek elképesztő látványvilág és intenzitás társaságában prezentálják nekünk a kínai FSP sajátosságait. Bright Memory Infinite egyébiránt még valamikor az idei évben érkezik,, ellenben a futurisztikus, szupererőkre koncentráló élményt így is érdemes már megismerni most az alábbi felvétellel.

Nézd nagyban ezt a videót!