Ismét olyan ingyen játékot ad az Epic Games Store, amit korábban már be lehetett húzni

Mostanában az Epic Games Store előszeretettel ad olyan játékokat ingyen és bérmentve, melyeket korábban már be lehetett húzni, és bizony most is egy ilyen ajánlattal szemezünk, lévén ismét a Rebel Galaxy-t hajítják utánunk.

Az űrwesternként is leírható alkotás egészen augusztus 19-éig, azaz jövő hét csütörtökig, itteni idő szerint délután 5-ig zsákolható be, ehhez pedig nem kell mást tennünk, mint IDE kattintani, majd a megfelelő gombra nyomva már a könyvtárunk részét képzi a Rebel Galaxy.A jövő hét folyamán egyrészt a Void Bastards, másrészt pedig a Yooka-Laylee lesz begyűjthető. Ebből a párosból utóbbi izgalmasabb, elnézve hogy a Banjo-Kazooie játékok szellemi örököseként írható le ez a produktum, úgyhogy némi nosztalgikus hatás fog minket érni.