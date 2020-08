Erős hónapokon vagyunk, túl, hiszen a saját szemünkkel láthattuk, ahogyan a koronavírus miatt minden csúszik, mindent halasztanak, illetve szinte minden expót eltöröltek, éppen ezért joggal aggódtunk az idénre betervezett PS5-megjelenés kapcsán is.

Most már sokadszorra, de ismételten nyomatékosítja a Sony, hogy a következő generációs masinájuk egészen biztosan meg fog jelenni az idei évben, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Mindezt Eric Lempel, a Sony egyik élenjáró igazgatója mondta el , hogyHozzátette azt is, hogy minden eddiginél több kihívást állít eléjük a koronavírus, de ettől függetlenül kitartanak az ígéretük mellett, és még 2020-ban el fogják rajtoltatni a PlayStation 5-öt.