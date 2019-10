Ismét nagy leépítések várhatók a Daybreak Game Company kötelékében

Egyre bizonytalanabbak vagyunk abban, hogy sikerül-e visszakormányozni a szakadék széléről a Daybreak Game Company csapatát, a Planetside 2 vagy a H1Z1 fejlesztőinél ugyanis újabb leépítés került kilátásba.

Ez önmagában még talán nem lenne nagy gond, azonban tavaly óta már a harmadik ilyen leépítésre került sor, noha maga a csapat kifejezetten optimista a jövőre nézve, hiszen közleményük szerint éppen azért építenek most le, hogy ezzel biztosítsák a jövőbeni terveiket, merthogy nemcsak a már megjelent alkotásaikat szeretnék támogatni, hanem újdonságokat is készítenének.Konkrétumokról természetesen továbbra sem beszéltek a Daybreak Game Company háza táján, így, olyan sok embert menesztettek már a korábbi leépítések során is.