Ismét megrendezik a Tennocont, a Warframe nagy eseményét!

A Tennocon, az éves Warframe esemény július 16-án visszatér, kizárólag digitális eseményként - a Warframe minden dolgának éves ünneplése közösségi ajándékokat, jövőbeli tartalmak felfedését, paneleket és egyebeket hoz magával.

Tavaly a Tennocon több mint egymillió nézőt vonzott a játékban és a Youtube-on vagy a Twitch-en keresztül online. Ami a játékon belüli részvételt illeti, több mint 700 ezer játékos ugrott be a játékba, hogy megnézze, mi várható a Tennocon hétvégéjén.Ez a Tennocon több okból is különösen érdekes. Egyrészt jelenleg egy olyan rejtélyes időszakban vagyunk a Warframe -mel, amikor a narratív irány még mindig nagyrészt spekulatív. A The New Warban a játékosok egy éveken át tartó utat zártak le, hogy legyőzzék a fő antagonista fenyegetést, így az új fenyegetések csak most kezdenek felbukkanni.