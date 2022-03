Ismét megmutatta magát sötét mozgóképeken a Diablo IV

Minden jel arra utal, hogy a Blizzard nem húzza olyan sokáig a Diablo-sorozat következő epizódjának megjelenését, lévén váratlanul felbukkant a semmiből két videó is a játékról, amelyek alaposan megdobogtatták a szívünket.

Nem véletlenül, hiszen ezeken már kifejezetten jó állapotban láthatjuk viszont a Diablo IV -et, ami több tekintetben is inkább az első két rész vonalát és hangulatát követi majd, noha az öt régió és a több száz kapcsolódó dungeon miatt azért még érdemes várni egy kicsit a nagy kijelentésekkel, deElég csak vetni egy pillantást a második videón a Scosglen Coast régió sajátosságaira ahhoz, hogy rögtön viszketni kezdjen a tenyerünk és búslakodjunk is azért, mert egyelőre fogalmunk sincs még arról, mikor vethetjük bele magunkat a Diablo IV kalandjaiba.

