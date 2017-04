Ismét megmutatta magát az Assassin's Creed alkotójának őskori videojátéka

Egy ideje már nem hallottunk szinte semmit sem Patrice Desilets, az Assassin's Creed egykori alkotójának legújabb játékáról, azonban a Ubisofttól erőszakkal eltávolított fejlesztő a minap bemutatott róla egy újabb trailert, valamint közölt róla pár információt is.

Minderre a Reboot Develop 2017 alkalmából került sor, ahol emberünk bejelentette, hogy az Ancestors: The Humankind Odyssey című alkotás már nem epizodikus, hanem egy teljes játékként érkezik, és, sőt erre nem is a közeli jövőben számíthatunk.Az alkotó kiemelte, hogy még mindig egy külső nézetes akció-kalandot tervez, amely időszámításunk előtt 10 millió környékén, az őskorban, az emberiség hajnalán játszódna, középpontban, és bár azt még nem tudni, hogy a kannibalizmus megjelenik-e a játékban - lévén akkortájt ez nem volt olyan meglepő, mint manapság -, túl sok harcra azonban nem kell számítanunk benne, kardcsatákra pedig nyilván egyáltalán nem.A játékon egyébiránt nemcsak Patrice Desilets az egyetlen ismert fejlesztő, az Ancestors: The Humankind Odyssey karaktereit ugyanis például az az animátor készíti, aki korábban az Assassin's Creed Ezióját, és a Prince of Persia Hercegét is megalkotta.Megtudtuk még, hogy az alkotás, de a világ sokkal nagyobb és változatosabb lesz, így falak nélkül fedezhetünk fel benne mindent. A programot jelenleg 32 fő fejleszti, az alkotó célja pedig, hogy minél több női programozó is részt vegyen a munkában, ami fontos az emberiség történetének objektív bemutatásához.

Nézd nagyban ezt a videót!