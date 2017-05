A Codemasters egy újabb Micro Machines World Series videóval örvendeztetett meg minket, aminek a célja semmivel sem több annál, minthogy újra megmutassa nekünk egy kicsit a legendás autós játék őrült küzdelmeit.

A felvételen ezáltal átfogóan hallhatunk a játékról, láthatjuk a klasszikus és az új helyszíneket, megtudjuk továbbá, hogy szabadon testre szabhatjuk majd benne autóinkat, de kipróbálhatjuk magunkat többjátékos módban is, egyszóval semmi extra információt sem kaptunk azon túl, mint amit eddig is tudtunk. Micro Machines World Series egyébirántmajd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, de később Nintendo Switch-re is beroboghat majd.

Nézd nagyban ezt a videót!