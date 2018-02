Ismét megmutatta magát a Biomutant

Fogalmunk sincs arról, hogy mit szívhattak az Experiment 101 fejlesztői, de a THQ Nordic jóvoltából a csapat egy újabb videót mutatott be ma délután Biomutant című legújabb alkotásukról, mely újfent lenyűgözött minket.

Az alábbi másfél perces kedvcsinálón ugyanis annak ellenére is egy halom érdekességet vehetünk szemügyre, hogy korábban már rengeteg gameplay felvételt is megcsodálhattunk a Biomutant -ról, mely egy igazán őrült külső nézetes akciójátékkéntÉppen ezért még csak meg sem próbáljuk, pláne annak fényében, hogy az alábbiakban meg is tudjuk mutatni nektek a friss Biomutant kedvcsinálót. Ha tetszik a játék, PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is várhatod, de pontos dátumunk egyelőre még nincs hozzá egy eléggé tágas 2018-as megjelölésen túl.

