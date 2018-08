Ismét megmutatkozott mozgás közben a Just Cause 4

Ahogy az várható volt, a Just Cause 4 is megmutatkozott a gamescomon, ha pedig ez még nem lenne elég, egy mindent elpusztító tornádó került a legújabb gameplay videó középpontjába.

Bizony, visszatérnek az extrém időjárási körülmények, melyek várhatólag időről időre felszaggatják majd a játék területét, az alábbi videóban pedig főhősünk a tornádó után ered egy olyan járművel, mellyel könnyedén lavírozni lehet körülötte, tehát már most látszik, mennyire elborult is lesz a stuff.Ahogy azt az előzetesben is megemlítik,, mellyel olyan dolgokat tudnak létrehozni az Avalanche-es srácok, amikre eddig nem volt lehetőségük. A Just Cause 4 megjelenése december 4-re lett datálva PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.

Nézd nagyban ezt a videót!