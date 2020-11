Ismét megerősítették, hogy csak és kizárólag PS5-re jön a Ratchet and Clank: Rift Apart

Már korábban is említette az Insomniac Games, hogy csak és kizárólag a PS5 kínálatában fog napvilágot látni a Ratchet and Clank: Rift Apart , ellenben ez a kommunikáció úgy fest, nem volt mindenki számára tiszta és egyértelmű.

Most a fejlesztőstúdió nyomatékosította, hogy az ikonikus duó legújabb kalandja valóban csak a következő generációs Sony-masinára fog megjelenni, ergo a PS4 tulajok egészen biztosan kimaradnak a mókából. Nyilván a "miért"-re nem kell sokáig keresni a választ: a gyors térugrások és a hirtelen helyszín változtatások elég alaposan megdolgozzák az SSD-t, arról meg már nem is beszélve, hogy a ray tracing is jelen lesz.Egyelőre még nem rendelkezik konkrét premierdátummal a produktum, mindössze annyit tudunk, hogy valamikor a PS5 megjelenésének időablakában adják ki.