Ismét megerősítette a Ubisoft, hogy az üzleti év végéig kiadja a Skull & Bones-t

Amellett, hogy megismételjük, hogy az Avatar: Frontiers of Pandora, a Mario + Rabbids: Sparks of Hope és a Skull and Bones még ebben a pénzügyi évben megjelenik, a Ubisoft nemrég néhány érdekes részletet is közölt a három "legnagyobb márkájáról".

A 2021-22-es egész éves eredményei alapján az Assassin's Creed, a Far Cry és a Tom Clancy's Rainbow Six franchise-okAz Assassin's Creed nettó könyvelése "majdnem megduplázódott" a 2019-20-as évhez képest (bár ez az időszak nélkülözte az új megjelenéseket). Az Assassin's Creed Valhalla továbbra is jól teljesít, 2021-22-ben több egyedi játékossal, mint 2020-21-ben, ami kétségtelenül a bevezetés utáni széleskörű támogatásnak és a Dawn of Ragnarok nemrég megjelent bővítménynek köszönhető.A Far Cry mint márka "minden idők legjobb évét" élte meg, az utolsó nagy megjelenés a Far Cry 6 lesz 2021 októberében.