Ismét ingyen letölthető a Medal of Honor: Pacific Assault

Aki figyelmesen követi az EA Origin keretein belül elérhető On the House kínálatát, az bizonyára már tavaly behúzta saját játékai közé a Medal of Honor: Pacific Assault-ot, amely akkor már egyszer ingyen letölthetővé vált, de most egy rövid ideig ismét így áll a rajongók rendelkezésére.

Az EA ugyanis gondolt egy merészet, és újra ingyen letölthetővé tette az egyik legjobb Medal of Honor-játékot, ami bár se nem új, se nem kiemelkedő - hiszen 2004-ben, avagy több mint 10 éve jelent meg -, ellenbenPláne annak fényében, hogy a 10 eurós árcédula helyett most ingyen adhatjuk hozzá Origin könyvtárunkhoz, kampányában pedig felfedezhetjük magunknak a második világháború csendes-óceáni ütközeteinek és történéseinek legjavát - persze megint csak amerikai oldalról.