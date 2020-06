Ismét felbukkant egy olcsóbb és gyengébb Xbox Series X érkezésének lehetősége

Egy kiszivárgott belsős dokumentum jóvoltából ismét hallhattunk arról az Xbox Series X típusról, mely bár az újgenerációhoz tartozhat majd, de mégis gyengébb - egyben pedig olcsóbb is lesz - a standard konzolhoz mérten.

A gyengébb gépezet már évek óta tartja magát pletyka szintjén, hiszen kezdetben is említettek egy Lockhart kódnévre keresztelt modellt, mely most ismét felbukkant azon a belsős dokumentumon, ami a napokban szivárgott ki a redmondi óriás berkein belül, és a hírek szerint Xbox Series S lehet majd a neve.Ez a gyengébb és olcsóbb modell azért lesz fontos, mert, ezáltal számukra HD felbontásban is élvezhetők lesznek a játékok ezzel a masinával. Persze mindez egyelőre csak pletyka!