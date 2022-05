Ismét eltolták a Kerbal Space Program 2 megjelenését, csak 2023-ban érkezhet

Kezd egy kicsit komédiába átcsapni mindaz, ami a Kerbal Space Program 2 kapcsán történik, hiszen hiába várják sokan a folytatást, a fejlesztők most negyedik alkalommal is bejelentették a játék csúszását.

Sőt, nem is akármekkora jégre tételről van most szó, hiszen úgy hírlik, hogy, Nate Simpson kreatív igazgató szerint pedig azért volt szükség az újabb csúsztatásra, mert egy óriási technológiai összetettségű játékot készítenek, és szükségük van némi extra időre ahhoz, hogy a megfelelő minőséget produkálják.Mint ismert, a Kerbal Space Program 2 eredetileg 2020 tavaszán érkezett volna, azóta viszont különböző okokból már háromszor elhalasztották, ez a mostani a negyedik ilyen húzásuk a készítőknek, ami remélhetőleg egyben már az utolsó is.

