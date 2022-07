Ha minden a tervek szerint alakult volna, akkor már májusban megjelenhetett volna a Forspoken , ami a Final Fantasy XV-öt is fejlesztő Luminous Productions legújabb alkotásaként sokan az év egyik meglepetéseként kezelték.

Most már azonban biztos, hogy az idén biztosan nem kell rácsodálkoznunk a játék megjelenésére, hiszen hiába vártuk 2022-re a premierjét, a kiadó az most ismét elcsúsztatta a premiert, így a legfrissebb álláspont szerintA csúsztatásról annyit tudunk csak, hogy valamiféle stratégiai döntés volt - jelentsen ez bármit is a valóságban -, de a munkálatok már a végéhez közelednek, így újabb csúsztatással nem kell számolniuk a rajongóknak.