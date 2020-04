Alaposan elkerekedett a szemük a rajongóknak, amikor valamivel több mint egy évvel ezelőtt se szó, se beszéd, lekerült a Steam kínálatából két LEGO-játék is, így a Gyűrűk Ura és a Hobbit trilógiákat feldolgozó alkotások.

Hogy pontosan mi történt, azt senki sem kötötte az orrunkra, mint ahogyan azt sem, hogy most mi változott, lévén alig néhány órával ezelőtt újra felkerült a Steamre a LEGO The Lord of the Rings és a LEGO The Hobbit , melyeket újra a régi áron tudunk beszerezni magunknak.Ez történetesen 20 euró, de érdemes lehet várni vele, hiszen hamarosan jönnek a nagy nyári akciók, és szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Traveller's Tales zseniális feldolgozásai sem maradnak majd ki a sorból.