Ismét eldobhatjuk az agyunkat a legújabb Attack on Titan 2 trailer láttán

A Koei tecmo hivatalos Youtube csatornáján egy újabb trailer bukkant fel az Attack on Titan 2 -ről, ami olyan sok és olyan látványos pillanatokkal kecsegtet nekünk az érkező alkotásról, hogy az valami félelmetes.

A videó bár határozottan a látványra épít, és bár ezen a téren le is nyűgöz minket, de azért az alkotók most arra törekedtek, hogy egy teljes áttekintőt adjanak a játékosoknak, aminek részekéntA hasonló címmel ismert anime alapján készülő Attack on Titan 2 egyébként már nagyon közel áll a megjelenéshez, a játék ugyanis március 20-án érkezik meg hozzánk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.

