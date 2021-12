Ismét él a Winter Wonderland event az Overwatch-ban, legendás skineket húzhatunk be

Az Overwatch szezonális eseménye, a Winter Wonderland már elrajtolt, és új kozmetikumokat hozott, amelyeket loot boxokkal, heti kihívásokkal és egy új Brawllal, a Freezethaw Eliminationnel lehet behúzni.

Az esemény 2022. január 6-ig érhető el. Az új Brawl 4v4 alapon megy, és a játékosokat kieséskor fagyasztják le. A csapattársak kiolvaszthatják egymást, és az első csapat, amelyik mindenkit lefagyaszt, nyer., míg Tracer, Symmetra és Brigitte új Epic skineket kapnak, amelyeket a heti kihívásokban lehet megszerezni.A korábbi Winter Wonderland események kozmetikumai is megvásárolhatók kedvezményesen, így ha még hiányzik valami a gyűjteményedből, most itt az ideje, hogy beszerezd. Van egy kedvcsinálónk is, ha erre van szükséged:

