Ismét csúcson az Apex Legends

Az Apex Legends brutál mód ígéretesnek tűnt az indulásakor, majd a rajt után alig pár hónappal rengetegen elpártoltak a Respawn Entertainment battle royale-ja mellől, nemes egyszerűséggel azért, mert kifogyott belőle a tartalom.

Most viszont elég csak felmennünk körülnézni az online szegletekre, máris láthatjuk, hogy óriási a játékosbázis megint, viszont most az Electronic Arts is megerősítette a bevételi konferenciáján, hogyMint azt tudjuk, napokon belül rajtol a negyedik évad, benne egy vadonatúj karakterrel, Revenanttel, akiről a tegnapi nap folyamán rántották le a leplet , de az biztos, hogy a szezon további finomságokat is tartalmazni fog, csak ki kell várni, mik azok.