Ismét bejelentésre készül a Call of Duty: Black Ops 4 kapcsán a Treyarch

Tegnap hivatalosan is lezáródott a Call of Duty: Black Ops 4 második béta hétvégéje, aminek részeként már minden platform tulajdonosa szerezhetett magának pár kellemes tapasztalatot az alkotással, noha a megjelenésig még lesz pár meglepetése a Treyarch-nak.





Az egyik talán már fel is sorakozott a háttérben, történt ugyanis, hogy a Twitteren a sorozathoz kapcsolódó összes csatorna, így a Call of Duty, a Treyarch Studios és az Activision is profilképet váltott, sőt David Vonderhaar szintén módosított, méghozzá ugyanarra a szögesdróttal bekötözött szemű koponyára, mely mögött egy kard található.Ez a kis módosítás határozottan előre vetíti, hogy a Treyarch valamiféle bejelentésre készül a Call of Duty: Black Ops 4 kapcsán, ami, mely az alkotás battle royale mókájaként szeptemberben, tehát alig két hét múlva lesz első ízben kipróbálható.