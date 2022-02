Ismét Batman-tartalmak érkeznek a Rocket League-be

A Rocket League már eddig is tartalmazott néhány Batman-kozmetikumot a korábbi kiadásokból, de hamarosan még több lesz, amikor a jövő hónap elején megjelenik a The Batmannel való crossover.

A Psyonix a héten jelentette be, hogy március 2-án tervezi kiadni a Rocket League-ben a "The Batman Bundle"-t, amely egy limitált idejű játékmód mellett számos különböző kozmetikumot is tartalmazni fog. Ez a csomag kényelmesenAki szeretné az új Batman-felszerelést, annak 1100 kreditet kell majd kiperkálnia, hogy megvásárolhassa a csomagot. Nyolc különböző tárgyat tartalmaz, amelyek nem meglepő módon nagyrészt a Batmobil képe köré épülnek. Egy egyedi Goal Explosion segít kiegészíteni a készletet.