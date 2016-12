Ismét a toplista tetején az Infinite Warfare

Elképesztő hullámvölgyeket él meg a legújabb Call of Duty epizód, hiszen az eddigi talán legrosszabban fogyó rész a szériából, mégis ezt az állítást meghazudtolva folyamatosan képes döntögetni a toplistákat.





Nem volt ez másképp a legutóbbi héten sem, hiszen a britek videojáték listáján az előkelő első helyen csücsül ismét, ami több tényezőnek is betudható.Itt van mindjárt a nemrégiben lezajlott ingyenes CoD: Infinite Warfare hét , ami nyilván rengeteg új játékost vonzott be, akik megvették végül a játékot, de feltehetően a januárban érkező DLC is sokat lökött a játék szekerén.Így vagy úgy, de tény, a Call of Duty: Infinite Warfare vagy épp a Fifa 17-et, GTAV-öt és a Watch Dogs 2-t is.