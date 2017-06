Újabb gameplay videó bukkant fel a világhálón a Crash Bandicoot trilógia hivatalos feldolgozásáról, aminek részeként a Vicarious Visions munkatársai ismét a harmadik epizódot mutatták meg nekünk.

A csomagban ugyanis helyet kap majd a Crash Bandicoot 3: Warped is, amelynek az egyik legendás helyszínét,, megmutatva nekünk, hogy a pergős kis rókakoma megszépült kalandjai az oldalnézetes pillanatok során is bámulatosan néznek majd ki. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy megjelenésére már egyáltalán nem kell sokat várnunk, lévén várhatóan június 30-án roboghat majd be közénk, a PlayStation 4 exkluzivitásában.

Nézd nagyban ezt a videót!