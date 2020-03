A Bandai Namco az utolsó pillanatban ugyan, de egy friss kedvcsinálót hozott a rajongóknak a My Hero One's Justice 2 kapcsán, így mindössze két nappal a megjelenés előtt ismét lehetőségünk nyílik ismerkedni egy kicsit a harcosokkal.

A készítők célja az volt a kedvcsinálóval, hogy egy videó részeként számításba vegyék az összes felbukkanó karaktert, ezáltal minden hőst és anti-hőst, hiszenMinderre pedig már nem is nagyon kell sokat várnunk, lévén a My Hero One's Justice 2 március 13-án érkezik majd meg közénk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.

