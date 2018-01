Ismét a Ferrari előtt tiszteleg új kormányával a Thrustmaster

A Thrustmaster bemutatta legújabb kormánykontrollerét, mely TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition név alatt ismét a legendás olasz autógyártó előtt szeretne tisztelegni, méghozzá a 70 éves évforduló alkalmából.

Amint azt a neve is tükrözi,, és bár egy kicsikét, egészen pontosan 9:10 arányban kisebb lett, de minden más tekintetben megegyezik vele, kivéve persze a kapcsolókat, a nyomógombokat és a Thrustmaster feliratot.Ha neked is rögtön összefutott a nyál a szádban a TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition kontroller láttán, akkor most vegyél egy nagy levegőt, mert bár a kérdéses kormány várhatóan még februárban megjelenik, ellenben 700 dollárt kérnek érte a készítők, ami testvérek között is több mint 180 ezer forint a jelenlegi árfolyamon.