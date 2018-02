A Bandai Namco egy újabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom kedvcsinálóval lepett meg minket pár órával ezelőtt, aminek jóvoltából ismét egy alapos betekintést kapunk a színfalak mögé, ezúttal a zenékre koncentrálva.

Amint ugyanis ismert, a játék nagyszerű dallamait Joe Hisaishi, az ismert zeneszerző szolgáltatja majd, aki egy igazi legendaként, sőt az alábbi videóból már most megállapítható, hogy emberünk ismét valami nagyot alkot a háttérben.Minderről pedig hamarosan a saját fülünkkel is megbizonyosodhatunk, hiszen a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom érkezését március 23-án várhatjuk PC-re és PS4-re. Most pedig füleket kinyitni:

