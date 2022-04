Ismeretlen időpontra halasztották a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs frissítését

Bár kifejezetten régóta esedékes lenne már, a CD Projekt azonban bejelentette, hogy további értesítésig elhalasztották a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs frissítését, aminek eredetileg a második negyedévben kellett volna érkeznie.

Ismeretlen okokból azonban úgy döntöttek, hogy, mert ők sem tudják még, hogy mikor készülhetnek el ezzel a régóta várt extrával, de az biztos, hogy egy fontos változás társult hozzá.A CD Projekt ugyanis úgy döntött, hogy inkább házon belül fejezi be a The Witcher 3: Wild Hunt újgenerációs frissítését, ami arra utal, hogy a megbízott brigád talán nem végzett elvárható minőségű munkát. Ez alighanem a csúsztatás tényét is megmagyarázná.