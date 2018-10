Ismerd meg két percben a Call of Duty: Black Ops 4 többjátékos lehetőségeit

Egy a játék küzdelmeihez hasonló intenzitású videót kaptunk a Call of Duty: Black Ops 4 -ről, aminek középpontjába a többjátékos lehetőségek kerültek, amit elég nagy butaság így külön kiemelni, hiszen a Treyarch újdonsága ugyebár kizárólag a multira koncentrál majd.

A készítők nyilván úgy értették ezt a megkülönböztetést, hogy az alábbi felvételen nem a Blackout névre hallgató battle royale, és nem is a Zombies móka kapta a szerepet, hanem, amibe Dan Bunting, a stúdió vezére ad nekünk egy kis betekintést.Ha már tűkön ülsz a premier miatt - ami itt van a kanyarban, hiszen a Call of Duty: Black Ops 4 október 12-én érkezik -, akkor vess egy pillantást az alábbi felvételre, mert tényleg elég átfogó képet ad a várható küzdelmekről.Ha még nem csaptál le a játékra, ne felejtsd el, hogy a Play 24/7 kínálatából még mindig él az előrendelés a Call of Duty: Black Ops 4 -re!

Nézd nagyban ezt a videót!