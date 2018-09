Ismerd meg a Call of Cthulhu első óráját

Az AllGamesDelta csapatának jóvoltából egy rendkívül tartalmas videó látott napvilágot a Call of Cthulhu -ról, aminek jóvoltából most első kézből ismerhetjük meg a Cyanide Studio horrorjának első egy óráját.

Az erőteljesen spoileres felvételen így kapunk egy kis ízelítőt az 1924-be kalauzoló sztoriból, melyben egy magánnyomozót irányítva egy család rejtélyes halálesetét próbáljuk meg felderíteni, azonban, mint amivel eddig valaha volt.Ha nem zavar a spoiler, és elkap a Call of Cthulhu különleges hangulata az alábbiakban, akkor még most jegyezd meg, hogy a játék október 30-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

