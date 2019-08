Irtózatosan borsos árral jön a Biomutant különleges kiadása

Még mindig fogalmunk sincs még csak megközelítőleg sem, hogy vajon mikor debütál a THQ Nordic roppant ígéretesnek tűnő Biomutant je, de legalább a roppant borsos árcédulájú különleges kiadásokról már lerántották a leplet.









Első körben itt van nekünk a, amit tartalmaz egy, a játék főhősét ábrázoló figurát, egy A1-méretű szövetnyomtatványt, valamint a Biomutant zenei albumát is hozzácsapták a pakkhoz. Mindez 120 dollárt, azaz közel 35 ezer forintot fog kóstálni.Mindeközben az400 (!) dollárt kóstál, azaz legalább 116 ezer forintot. Ebben a csomagban a kis figura helyett egy jóval nagyobb dioráma van, egy meglehetősen nagy egérpad is helyet kapott benne, egy póló, valamint egy fémdoboz.Emlékeztet valamire ez a két pakk? Igen-igen, hasonló csomagokat jelentettek be a Destroy All Humans! remake-hez is, alig van némi eltérés a kettő között.