Irony Curtain: From Matryoshka with Love - szatirikus kaland az egykori szocializmusról

Az Artifex Mundi bejelentette legújabb videojátékát, mely minden lett, csak éppen hétköznapi nem, az Irony Curtain: From Matryoshka with Love cím ugyanis egy klasszikus point and click kalandot takar, mely szatirikus formában próbálja kifigurázni az egykori kommunista rendszert.

Ez számunkra azért igazán különleges, mert közületek sokan élték és megélték a szocializmust, így néhány humoros pillanat már az alábbi felvétel alapján is sokkal ütősebbnek ígérkezik, mint egy nyugaton élőnek, noha a készítők szerint ügyeltek a közérthetőségre a humor terén, miközben a játékmenet maximálisan a klasszikus kalandokat idézi fel előttünk.A sztori felgöngyölítése során tehát, miközben Matryoshka szocialista országába látogathatunk el egy nyugati turistaként, hogy első kézből tapasztalhassuk meg, hogy a rendszer messze nem olyan rossz, mint azt odakint gondolják, a vezető pedig nem egy démon, egy véres kezű hentes vagy egy isteni hatalmat gyakorló diktátor - legalábbis ránézésre.Az Irony Curtain: From Matryoshka with Love kapcsán gyakorlatilag már a bemutatkozó trailer alapján is szakadtunk a nevetéstől, de sajnos a megjelenés még nagyon messze van, a készítők ugyanis 2019-re ígérték PC-re, PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra is.

