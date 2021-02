Az SNK egy újabb videót mutatott be a The King of Fighters XV -ről, aminek részeként Iori Yagami, egy újabb legendás harcos bukkanhat majd fel az alkotás keretein belül, aki bizonyára senki előtt sem cseng ismeretlenül.

Legalábbis abban az esetben, ha ismerjük a sorozatot, hiszen Iori elsőként a The King of Fighters 95 részeként bukkant fel a pályákon, mint Kyo Kusanagi legnagyobb ellenfele és kihívója, Flame of the End becenév alatt pedig a franchise több epizódjában is képviseltette már magát.Ha kíváncsi vagy, hogy a The King of Fighters XV -ben milyen formában lesz Iori Yagami, csak nézd meg az alábbi kedvcsinálót, de sajnos a játékhoz megjelenési dátummal és egyebekkel továbbra sem tudunk szolgálni nektek.

