Inzone néven indított PC gamer periféria brandet a Sony

A videojáték piacon igazi veteránnak számító Sony ma jelentette be, hogy Inzone márkanévvel új brandet indít útjának, amely PC gamer perifériákat és játékkiegészítőket kínál, többek között monitorokat és billentyűzeteket is.

Az új márkába belezsúfolta minden szaktudását a cég, hiszen sok évtizedes tapasztalattal rendelkeznek hangzás és képi világ terén is, ezért nem meglepő hogy első körben monitorcsaládot és fejhallgatókat mutattak be.A HDR technológiával megtámogatott Inzone M9 IPS gaming monitor 4K felbontást és nagy kontrasztot kínál Full Array Local Dimming funkcióval, ez mélyfekete részleteket garantál, 144 Hz-es frissítési ráta és az 1 ms GtG (Gray to Gray) válaszidő mellett. Az Inzone M3 szintén 1 ms GtG válaszidővel, de Full HD felbontással, azonban 240 Hz-es frissítéssel érkezik.A gaming headsetek két vezeték nélküli fejhallgatóval debütáltak, Inzone H9-et 32 órás, az Inzone H7-et 40 órás akkumulátor-üzemidővel jellemzi a cég, de érkezett egy vezetékes fejhallgató is, az Inzone H3 képében - mindhárom modell rugalmas, felhajtható, némító funkcióval ellátott boom mikrofonnal és zajszűréssel felszerelt.A Sony bemutatott emellett háromlábú állványt a perifériák számára, valamint egy segédprogram is debütált, ami Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch) funkcióval rendelkezik, ezzel pedig akár két PC-t is vezérelhetnek egyetlen billentyűzetről, egérről és a monitorhoz csatlakoztatott headsetről.

