Interaktív streamem közölt The Elder Scrolls Online bejelentést a Bethesda

Egészen meglepő formáját választotta a bejelentésnek a Bethesda, akik alaposan felcsigázták a kedélyeket néhány órával ezelőtt, méghozzá egy interaktív live stream segítségével, aminek a hátterébe papíron nagy bejelentést állítottak.

Legalábbis ezt ígérték, azonban a Bethesdának még annak ellenére is sikerült csalódást okoznia, hogy egyébként az alapötlet zseniális volt, lévén a csapat egy olyan streamet indított, melyen egy szavazós kiegészítő által a rajongók kattintásai fedték fel a videó hátterében álló bejelentést, vagyis, és miután ez megtörtént, jött a "nagy" bejelentés.Ami egyáltalán nem volt valami nagy, lévén a Bethesda csak azt a képet dobta be a videó végére, melyet pár nappal ezelőtt a Twitteren már bemutattak , a főszerepben a január 15-re mutató dátummal, ami a kérdéses MMO következő kiegészítőjének leleplezését takarja.Erről pedig a korábbi adatszivárgások jóvoltából már szinte minden kiderült, így állítólag a bővítmény az Elsweyr címre hallgat majd, és egyenesen a Khajiit faj őshazájába látogathatunk benne, ahol rengeteg új kihívás, sárkányok, sőt még egy új kaszt, a necromancer is megjelenik majd.