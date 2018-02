Interaktív képregényből ismerheted meg a Yakuza-sorozat történetét

A Sega egy nagyszerű ötletet álmodott és valósított meg annak érdekében, hogy a Yakuza-sorozat rajongói megismerhessék, vagy régi fanok révén felidézhessék a franchise nagyszerű történetét.

Az apropót leginkább az adta, hogy április 17-én érkezik meg nyugatra a széria hatodik epizódja, aminek alkalmából a Sega elkészített egy interaktív képregényt, mely Yakuza Interactive Comic név alattA kérdéses interaktív képregény a nyolcvanas évektől indítva ismerteti meg velünk a sztorit, a karaktereket, az ikonikus helyszíneket, sőt mi több, a nyolcadik résztől indítva rejtett kódokat is találhatunk a képregényekben, melyeket a megjelenés után a Yakuza 6: The Song of Life című epizódban válthatunk be a klánkreátor játékmód részeként.Ha te is szeretnéd elolvasni a kérdéses képregényt, IDE KATTINTVA máris belelapozhatsz - természetesen teljesen ingyen.