A Sony és a Bluepoint Games munkatársai a megjelenés örömére bemutatták a Shadow of the Colossus PS4-es újragondolásának utolsó kedvcsinálóját, amely nemcsak roppant látványos, hanem kifejezetten intenzív képsorokat is felvonultat a rajongók számára.

Amennyiben nem hiszed el, járj utána magad az alábbiakban, hiszen a 2005-ben megjelent PS2-es legendáról, illetve hősünk oldalán az ellenük folytatott küzdelmekkel.A Shadow of the Colossus felújított változata egyébiránt már megjelent PS4-re, így amennyiben mai grafikával és élményekkel idéznél fel egy időtlen klasszikust, itt a remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!