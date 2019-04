Instant nosztalgia: GTA Vice City-re emlékeztető falfestmény díszíti Miami egyik épületét

Igencsak nosztalgikus hangulatba kerülhettek a napokban azok a játékosok, akik Miami külvárosi részén élnek, lévén néhány művész összegyűlt, és úgy döntöttek, hogy feldobják az egyik környéket néhány látványos falfestménnyel.

Nem holmi közönséges graffitivel, hanem valódi művészi értéket közvetítő alkotással, amiből az egyik közvetlenül is kapcsolódott a videojátékok világához, lévénrajta a játék ismert töltőképernyőjéről.Egészen pontosan ez egyik dögös maca mellett maga Forelli látható a festményen, ami nemcsak a játéknak, hanem magának a városnak is egyfajta tiszteletadás, hiszen a Vice City-nek ugyebár több köze volt Miamihoz, mint gondolnánk. Ti mit szólnátok, ha itthon is láthatnánk néhány hasonló témában fogant falfestményt?