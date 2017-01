Injustice 2: lehullt a lepel a Deluxe és az Ultimate kiadásokról

Miután a Netherrealm Studios bejelentette az Injustice 2 megjelenési dátumát, elindultak az év egyik legjobban várt bunyós játékához az előrendelői akciók, aminek köszönhetően kiderült, hogy sok extrához juthatunk hozzá, ha hajlandóak vagyunk 60 dollárnál többet fizetni az alkotásért.

Ennek megfelelően lehullt a lepel a 80 dolláros Deluxe kiadásról, amelyben az alap felhozatal mellett, méghozzá egy exkluzív Defender shader és egy premier skin társaságában. Adalék infó, hogy a Warner szerint a premier skinek teljesen megváltoztatják az egyes karaktereket, így új kinézet, dialógusok és eltérő hang is jár velük.Mint kiderült, a játékosok egy 100 dolláros kiadást is beszerezhetnek majd, amely az Ultimate névre hallgat, és, méghozzá két exkluzív shader csomag (Destroyer és Defender), illetve három premier skin mellett, amelyek Flash, Zöld Lámpás és Supergirl módosítására szolgálnak.A Deluxe változat állítólag csak digitálisan lesz elérhető, az Ultimate kiadás azonban már dobozosan is, ha pedig előrendeljük őket, Darkseid karakterét is megkapjuk még pluszban.