Az Injustice 2 kapcsán bár Joker jelenléte szinte borítékolható volt a kezdetektől, a Netherrealm Studios csapta azonban meglepően csendben van a vágott szájú halálosztó kapcsán, akiről ma délután kiszivárgott egy látványos gameplay felvétel.

A videón egy komplett küzdelmet tekinthetünk meg, amelyen, és bár a világ leggyorsabb embere csúnyán el is törli a vihogóművész mosolyát, de azért így is megismerhetjük, hogy a kérdéses karakter milyen újdonságokat is hoz az Injustice 2 -be.Ha kíváncsi vagy rá, akkor ne halogasd sokáig a videó megtekintését, mert a szivárgás miatt ki tudja, hogy meddig marad nézhető.

