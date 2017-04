A Netherrealm Studios egy friss trailer részeként egy újabb Injustice 2 karakterről rántotta le a leplet, így alaposan megismerkedhettünk Darkseid hatalmával, aki a DC univerzum abszolút gonoszaként a világ egyik legveszélyesebb karakterének tekinthető.

Hogy mivel érdemelte ki a szörnyeteg ezt az "előkelő" címet? Leginkább azzal, hogy számára senki és semmi sem szent, és mindemellett még, melyek többségét az alábbi videóban be is mutatja nekünk.Darkseid az Injustice 2 kezdőkínálatában már helyet kap, így amennyiben különös módon szimpatikus lenne neked a kérdéses anti-hős, akkor így vagy úgy, de hamarosan már te is harcolhatsz vele.

