Ingyenessé vált a PUBG: Battlegrounds

Decemberben jelentették be, hogy a PUBG: Battlegrounds ingyenessé válik, és most ez a váltás meg is történt - habár van némi megkötés, amit paywall mögé rakott a Krafton a korábbi infóknak hűen.

Ha rangsorolt vagy egyéni meccsekbe szeretnél beugrani, akkor 13 dollárt kell kifizetned a Battlegrounds Plusért. Akik korábban megvásárolták a játékot, azoknak a fiókja automatikusan Battlegrounds Plusra frissül, egy maréknyi finomsággal együtt egy speciális emlékcsomagban.Az újraindítás megünneplésére a Krafton mindenféle jutalmat dob a játékosoknak a Drops eseményeken keresztül. A felhasználók streameket nézhetnek, játékbeli küldetéseket teljesíthetnek, és meghívhatják barátaikat, hogy játszhassanak, és így extra apróságokat szerezhetnek a karakterükhöz.

Nézd nagyban ezt a videót!