Ingyenes XCOM 2: War of the Chosen kiegészítővel töltenek be egy történetbeli hézagot

A kánon szerint a játékos elbukja az XCOM: Enemy Unknown kampányát és az űrlények diadalmát követően ők veszik át a hatalmat a bolygó felett, azonban joggal jön a kérdés, hogy mégis hogyan alakult meg ezek után az XCOM 2: War of the Chosen ellenállása.

Aggodalomra semmi ok, lévén a folytatáshoz ingyenes DLC-vel készülnek a fejlesztők, mely egy vadonatúj Legacy Ops minikampánnyal válaszolja meg a szóban forgó kérdést, hovatovább az első rész újragondolt pályái, fegyverei és páncélzatai is visszaköszönnek a kiegészítőben.Négy küldetést fog tartalmazni az október 9-én megjelenő DLC,. Továbbá egyébként offline challengekkel is készülnek, zeneválasztót is kap a játék, és még tonnányi klassz tartalommal készülnek a kiegészítőhöz, amit az alábbi videóban meg is leshettek:

